टाइगर श्रॉफ की एक्स-गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने लुटाया प्यार, क्यूट तस्वीर शेयर कर किया बर्थडे विश

Tiger Shroff Birthday: टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी एक वक्त पर बॉलीवुड के खूबसूरत कपल्स में गिने जाते थे। मगर, कुछ समय पहले ही दोनों का ब्रेकअप कर लिया था। वहीं, अब अचानक दिशा पाटनी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई है। दिशा पाटनी ने टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पर उनकी फोटो शेयर करते हुए विश किया है।

Disha Patani Wishes Ex-Boyfriend Tiger Shroff On Birthday With The Cutest Pic