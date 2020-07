डेढ़ साल की बच्ची के डांस को देख हार मानने के तैयार हुए Tiger Shroff, बोले- कोई मुकाबला नहीं...देखें Video

नई दिल्ली। बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ (action star Tiger Shroff) अपनी एक्टिंग के साथ-साथ एक्शन सीन और डांस के लिए के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर फिल्म में उनके (tiger shroff dance) डांस का जादू दशकों का दिल जी लेता है। लेकिन टाइगर श्रॉफ(tiger shroff dance video) डांस के दिल तो तार तार करते चली गई है एक छोटी से बच्ची। जिसके डांस को देखने के बाद खुद टाइगर उसके दिवाने हो चुके है।

Dear @iHrithik @iTIGERSHROFF you have got a serious competition here. 😀

You must see my 18 months old niece dancing with all her heart on #jayjayshivshankar. Love from Nanded, Maharashtra ❤❤ pic.twitter.com/VsYQMXIpEd