Tiger Zinda Hai: चौथे दिन भी कायम है Tiger कि दहाड़...जारी है ताबड़तोड़ कमाई

22 दिसबंर को रीलीज हुई टाईगर जिन्दा है दिन पर दिन रिकार्ड सेट करती जा रही हैं। पहले ही दिन तकरीबन 34 करोड़ कमाने के बाद सलमान खान की फिल्म अब 150 करो़ड़ के आंकड़े को छू लिया है। आंकड़ो के मुताबिक टाईगर जिन्दा है ने अपने ओपनिंग डे को 34 करोड़ की कमाई की थी।दूसरे दिन 36 करोड़, तीसरे दिन 45 करोड़ और चौथे दिन 36 करोड़ की कमाई कर ली है। माना जा रहा है कि इस तरह के आकंड़े पूरे हफ्ते देखे जा सकते हैं।

गौरतलब है कि टाईगर जिन्दा है इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बड़े बेसब्री से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहें थे। और जैसे ही इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी वैसे ही फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई करने का सिलसिला भी शुरु हो गया। जो अब तक थमने का नाम नही ले रहा है। माना जा रहा है कि सलमान के बर्थडे पर सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हें टाईगर जिन्दा है के रुप में मिलने जा रहा है। अगर फिल्म की ऐसी ही कमाई जारी रहती है तो जल्द ही ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी।

फिल्म की कहानी वही से शुरु होती है जहां से पिछली फिल्म एक था टाईगर में छोड़ी गई थी। फिल्म में सलमान, टाईगर के किरदार में है जो एक रॉ एजेंट है जिसे एक मिशन पूरा करने के लिए एक बार फिर से बुलाया जाता है। फिल्म की कहानी इराक में अगवा किए 40 नर्सों पर आधारित हैं। इनमें से 25 नर्सें भारत की है और 15 पाकिस्तान की। इन नर्सों को आंतकवादिओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान मिलकर मिशन को अंजाम देता है। फिल्म में हॉलीवुड का एक्शन है तो बॉलीवुड का मसाला भी। इस फिल्म का असली रेस आमिर खान की दगंल से माना जा रहा है। सबकी निगाहे इसी पर टिकी है कि क्या सलमान खान अपने दोस्त आमिर खान के फिल्म के रिकार्ड को तोड़ पाती है कि नही।

#TigerZindaHai is setting NEW BENCHMARKS... Does PHENOMENAL biz on Mon [#Christmas]… Crosses ₹ 150 cr on Day 4... Is UNSTOPPABLE... Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr. Total: ₹ 151.47 cr. India biz. #TZH