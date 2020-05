YouTube vs TikTok के बाद टिक-टॉक का इमेज बचाओ अभियान शुरू, डिलीट किए एंटी चाइना वीडियोज़

नई दिल्ली: YouTube vs TikTok के बाद टिक-टॉक की रेटिंग्स काफी गिर गए थे। वहीं बहुत लोगों ने इस ऐप को बैन करने की भी मांग उठाई थी। हालांकि ये सब शुरू फेमस यूट्यूबर कैरीमिनाटी (CarryMinati TikTok Roast) की Roasting Video के बाद हुआ था। लेकिन अब जाने माने इनोवेटर सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने भी इस चाइनीज ऐप का बहिष्कार करने की अपील की है। फिल्म थ्री इडियट्स (3 Idiots) में आमिर खान ने सोनम वांगचुक का ही किरदार निभाया है। वह लोगों से चीन में बने उत्पादों और वहां के सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करने को कह रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भी लोगों ने टिक टॉक को बैन (TikTok Ban) करने की मांग की है। वहीं कई लोगों ने इस ऐप को डिलीट कर दिया है। इस बीच इसे चलाने वाली कंपनी बाइटडांस पर आरोप लगा है कि अब वह एंटी चाइना वीडियोज़ को डिलीट (TikTok Delete Videos) कर रहा है। दरअसल, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिक टॉक भारत में अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पहले तो वह Google Play Store पर टिक टॉक को मिले नेगेटिव रिव्यूज (TikTok Negative Reviews) को डिलीट कर रहा था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि टिक टॉक के खिलाफ व इसके जन्मस्थान यानि कि चीन के खिलाफ कोई उपभोक्ता वीडियो बना रहा है तो ऐप उसकी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर देता है।

इस घटना का खुलासा किया है सोशल मीडिया की नई स्टार कॉमेडियन सलोनी गौड़ (Comedian Saloni Gaur) । सलोनी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि टिक टॉक ने उनका एक वीडियो डिलीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने चीन के बारे में कहा था कि जैसा देश, वैसा ऐप। सलोनी ने ट्विटर पर लिखा, 'टिक टॉक ने मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेटफार्म से हटा दिया है, जिसमें मैंने चीन पर एक जोक मारा था 'जैसा देश, वैसी ऐप'। कुछ बोलने की फ्रीडम ही नहीं है।'

So @TikTok_IN has removed my last video which had jokes on China, jaisa desh, vaisi app. Kuch bolne ki freedom hi nahi hai.