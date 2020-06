TikTok Star से बीजेपी नेता बनीं Sonali Phogat ने अधिकारी की चप्पल से की धुनाई, बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- दर्ज हो FIR

नई दिल्ली | टिकटॉक स्‍टार से बीजेपी नेता बनीं सोनाली फोगाट (Tiktok Star Sonali Phogat Video) अपने एक वीडियो के चलते काफी सुर्खियों में आ गई हैं। शुक्रवार को जब वो हिसार पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके चलते सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगीं। वीडियो के चलते सोनाली की हर तरफ चर्चा (BJP Leader Sonali Phogat) हो रही है। दरअसल सोनाली ने हिसार में बालसमंद मंडी के दौरे के दौरान वहां के अधिकारी की पिटाई (Sonali Phogat Hits Official with Slippers) कर दी जिसके चलते उनका वीडियो (Sonali Phogat Video Viral) खूब लाइमलाइट में छाया हुआ है। सोनाली के इस विवादित वीडियो पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है और उनके खिलाफ FIR की (Ashok Pandit Asked FIR Against Sonali) मांग की है। अशोक पंडित ने कहा कि ये सिर्फ घमंड है।





Shocked to see BJP Leader @sonaliphogatbjp hitting out at a market committee secretary at Hisar with her slippers.

It’s nothing but arrogance. @mlkhattar Govt should take strict action against her for going against d principles of the party.

An FIR should be filed against her. pic.twitter.com/nWVw8U6oNi