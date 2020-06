ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'टाइम्स ऑफ म्यूजिक' 20 से, पुराने गाने नए अंदाज में

View this post on Instagram

Presenting the 'baap of all music shows' - #TimesOfMusic 20 legendary composers. 22 iconic songs. And one platform where history will be rewritten and memories will be recreated! We.Legit.Can't.Wait. #LaxmikantPyarelal @salimmerchant @sulaiman.merchant #VijuShah @mithoon11 #KalyanjiAnandji @ajayatulofficial @bappilahiri_official_ @vishaldadlani @shekharravjiani #AnandMilindShrivastav @thesajidwajid @sachinjigar @instadhoom @itsamittrivedi @agneelive @moitrashantanu @amaal_mallik @indianoceanmusic @snekhanwalkar #RajeshRoshan @realhimesh @paponmusic @smulein @ace2threerummy #MXOriginalSeries #MXPlayer