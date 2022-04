सलमान खान की हीरोइन बनने के लिए इस एक्ट्रेस को घटाने पड़े थे 30kg वजन, एक्ट्रेस का नाम सुन हैरान हो जाएंगे आप

सलमान खान के साथ काम करना कौन नहीं चाहता होगा। बाॅलीवुड की हर एक एक्ट्रेस सलमान के साथ काम करना चाहते ही हैं। बता दे कि बाॅलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान के साथ काम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वही एक एक्ट्रेस को सलमान खान के साथ काम करने के लिए घटाने पड़े थे 30kg वजन…

शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi sinha ) फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। शायद यही वजह था कि उन्होंने अपने बढ़ते वजन को लेकर कभी चिंता नहीं की। लेकिन जब उन्हें 'दंबग' मूवी में सलमान खान (Salman khan) के ऑपोजिट काम करने का ऑफर आया तो उन्हें अपने वजन को लेकर सोचना पड़ा।

To become Salman Khan's heroine, actress had lose 30kg weight