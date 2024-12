साल 2024 की टॉप 10 फिल्में, आपने देखा क्या? ईयर खत्म होने से पहले मिलेगा एंटरटेनमेंट का फूल डोज

साल 2024 की सबसे चर्चित फिल्मों में ‘Fighter’, ‘Singham Again’, और ‘Kalki 2898 AD’ ने धमाल मचाया। इन ब्लॉकबस्टर हिट्स ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए। जानें इन फिल्मों के बारे में खास बातें।

मुंबई•Dec 02, 2024 / 01:28 pm• Vikash Singh

साल 2024 ने सिनेमाघरों और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। “Fighter” और “Singham Again” जैसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स से लेकर “Avatar: The Way of Water – Part 2” और “Oppenheimer” जैसी अंतरराष्ट्रीय हिट्स तक, हर शैली के दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिला। इन फिल्मों ने अपनी कहानी, अभिनय और विज़ुअल्स से न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि सिनेमा के स्तर को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया। इन फिल्मों को देखने का अनुभव जरूर लें और 2024 के सिनेमा को अलविदा कहने से पहले इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल करें।

1. Fighter (बॉलीवुड) ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिकाओं वाली इस एक्शन-ड्रामा ने 358 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। दमदार कहानी और एक्शन सीक्वेंस ने इसे साल की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल किया। 2. Singham Again (बॉलीवुड) अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी ने एक बार फिर तहलका मचाया। इस पुलिस ड्रामा ने अपनी रिलीज़ के शुरुआती हफ्तों में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 3. Kalki 2898 AD (भारतीय पैन-इंडियन) प्रभास और दीपिका पादुकोण अभिनीत यह साइंस फिक्शन फिल्म अपनी बेहतरीन वीएफएक्स और कहानी के लिए जानी गई। इसने 1100 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। 4. Bhool Bhulaiyaa 3 (बॉलीवुड) हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइज़ की तीसरी कड़ी ने दर्शकों को फिर से हंसने और डरने का मौका दिया। कार्तिक आर्यन के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। 5. Oppenheimer (हॉलीवुड) क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित यह फिल्म परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी पर आधारित थी। इसे भारतीय दर्शकों ने भी खूब सराहा। हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइज़ की तीसरी कड़ी ने दर्शकों को फिर से हंसने और डरने का मौका दिया। कार्तिक आर्यन के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई।क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित यह फिल्म परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी पर आधारित थी। इसे भारतीय दर्शकों ने भी खूब सराहा। 6. The Greatest of All Time (GOAT) (तमिल सिनेमा) थलपति विजय की इस एक्शन फिल्म ने 450 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया। इसके शानदार प्रदर्शन ने इसे तमिल सिनेमा की ऐतिहासिक हिट बना दिया। 7. Devara (तेलुगू सिनेमा) जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने पारिवारिक ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण पेश किया। यह तेलुगू सिनेमा की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही। 8. Avatar: The Way of Water – Part 2 (हॉलीवुड) जेम्स कैमरून की इस सीक्वल फिल्म ने शानदार विज़ुअल्स और कहानी के चलते दुनियाभर में तारीफें बटोरीं। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने पारिवारिक ड्रामा और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण पेश किया। यह तेलुगू सिनेमा की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही।जेम्स कैमरून की इस सीक्वल फिल्म ने शानदार विज़ुअल्स और कहानी के चलते दुनियाभर में तारीफें बटोरीं। 9. Hanu-Man (तेलुगू सिनेमा) यह भारतीय सुपरहीरो फिल्म थी जिसने लगभग 350 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसकी कहानी और स्पेशल इफेक्ट्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 10. The Marvels (हॉलीवुड) मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस नई कड़ी ने एक बार फिर सुपरहीरो फिल्मों के प्रति दर्शकों का जुनून दिखाया। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रहीं।