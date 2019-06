Trailer Super 30: जुनून और जज्बे से भरपूर है ऋतिक की 'Super 30', देखें धमाकेदार ट्रेलर

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सुपर 30' (Super 30) को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए है। मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया था।

यह फिल्म मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर आधारित है जो कि Super30 नामक कार्यक्रम चलाते हैं। यहां पर गरीब और जुझारू बच्चों को आईआईटी परीक्षा में सफल नंबरों से उत्तीर्ण करने की शिक्षा दी जाती है। ये फिल्म पहले 26 जुलाई को रिलीज होने जा रही थी। बाद में इसकी रिलीज डेट 12 जुलाई फाइनल की गई।

Not all Superheroes wear capes.



It’s the ideas that make a nation. It's the people who empower it. Presenting one such story from the heartland of India #Super30Trailerhttps://t.co/d7XZPJNvMV