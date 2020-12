Sanjay Dutt की ड्रग्स की लत पर बेटी त्रिशाला ने खोला बड़ा राज, कहा- मुझे पिता पर गर्व है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) अपने ड्रग्स एडिक्शन को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि संजय ने इस बात को सामने से माना भी और ड्रग को छोड़ भी दिया। पिछले दिनों वो कैंसर की बीमारी से जूझकर वापस लौटे हैं। अब हाल ही में उनकी बेटी त्रिशाला दत्त (Trishala Dutt) ने ड्रग्स को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने पिता के ड्रग की लत को लेकर भी पहली बार खुलासा किया है। दरअसल त्रिशाला एक साइकोलॉजिस्ट हैं इसीलिए उनसे एक यूजर ने सवाल पूछा कि अपने पिता के ड्रग एडिक्शन (Drugs addiction) को लेकर क्या कहना चाहती हैं। त्रिशाला ने इसपर यूजर को करारा जवाब दिया है।

