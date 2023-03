'तू झूठी मैं मक्कार' में श्रद्धा नहीं रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड थीं पहली पसंद, एक्ट्रेस ने इस वजह से किया था मना

Tu Jhoothi Main Makkaar: बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक लव रंजन की फिल्म 'तू झूठा मैं मक्कार' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और 8 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म को दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर पहली बार श्रद्धा कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले इस फिल्म के लिए श्रद्धा नहीं बल्कि रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड को चुना गया था।

Tu Jhoothi Main Makkaar: Not Shraddha Kapoor But Deepika Padukone Was First Choice Opposite Ranbir Kapoor, Know why actress rejected