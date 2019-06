तुषार और मल्लिका 'बू सबकी फटेगी' से करेंगे डिजिटल डेब्यू

View this post on Instagram

Boo! This mass horror comedy is fun fun fun credit: @altbalaji... Inki masti ka plan bann gaya ek horror-comedy story... Get ready. Kyunki ab hogi bhootiyagiri! Here’s the first look of #BoooSabkiPhategi Stay tuned for all the fun; trailer streaming 17th June! . . #ALTBalajiOriginal @ektaravikapoor @shobha9168 @tusshark89 @mallikasherawat @kikusharda @krushna30 @imsanjaimishra @vipulroy @shefalijariwala @itsmesakshii @ishwetagulati @saba_saudagar @anilcharanjeett @farhadsamji @ideasentertain @mishrkeshi @manjitsachdev