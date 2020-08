Ekta Kapoor के सुपरहिट शो से शुरू हुआ था Sameer Sharma का एक्टिंग करियर, फिल्मी दुनिया में भी कमाया खूब नाम

नई दिल्ली। साल 2020 कड़वी यादों के साथ लोगों की जिदंगी में जुड़ गया है। इस साल जहां महामारी कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से सैकड़ों लोगों की जाने गई हैं। वहीं यह साल छोटे और बड़े पर्दे के लिए भी सही साबित नहीं हो रहा है। लगातार बॉलीवुड ( Bollywood ) और टीवी इंडस्ट्री ( Tv industry ) से एक के बाद एक कई सितारे दुनिया को अलविदा कहते जा रहा हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput death ) के बाद आज टीवी जगत से एक बुरी खबर सामने आई है। टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर समीर शर्मा ( Sameer Sharma Commit Suicide ) ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि समीर का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। घऱ से अभी तक कोई सुसाइड नोट ( No suicide note has also been found) भी बरामद नहीं हुआ है। समीर शर्मा बेशक दुनिया को अलिवदा कह गए हैं,लेकिन अपने बेहतरीन अभिनेय के लिए वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आइए आपको उनके करियर की बारें में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।

समीर शर्मा का जन्म

टीवी के मशहूर कलाकार समीर शर्मा ( Sameer Sharma Birth ) का दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर से की थी। पढ़ाई के सिलसिले में वह काफी लंबे समय तक बैंगलोर में ही रहे। उन्होंने काम करने की शुरूआत सबसे पहले एक एड एंजेसी ( Started work at Add Agency ) से की थी। उन्होंने रेडियो सिटी ( Also worked in Radio City ) में काम किया था। काम करते-करते समीर को अचानक से अभिनेय करने में रूचि आने लगी। जिसके लिए उन्होंने बैंगलोर से मुंबई ( Bangalore to Mumabi ) आने का मन बना लिया था।

टीवी के बहुचर्चित शो से किया था टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू

डायरेक्टर एकता कपूर ( Ekta Kapoor Show ) के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ( Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi ) सीरियल से समीर ने एक्टिंग डेब्यू किया। जिसमें उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई। जिसके बाद वह एक और फेमस शो 'कहानी घर-घर की' ( Kahani Ghar-Ghar Ki ) में दिखाई दिए। यह शो भी एकता कपूर का ही था। पॉपुलर शो करने के बाद समीर टीवी के कई और शोज़ में भी दिखाई दिए। इन दिनों वह 'ये रिश्ता हैं प्यार में' ( Yeh Rishte Hain Pyar Ke ) काम कर रहे थे। जिसमें वह शहीर शेख ( Shaeer Sheikh ) के पिता की भूमिका में निभा रहे थे।

फिल्मों का हिस्सा भी रहे समीर शर्मा

अभिनेता समीर शर्मा ( Sameer Sharma Films ) ने बड़े पर्दे पर भी अपनी कलाकारी का हुनर दिखाया। उन्होंने फिल्म 'हंसी तो फंसी' ( Hansi Toh Fhansi ) में काम किया था। जिसमें वह मशहूर अभिनेत्री परिणीत चोपड़ा ( Pareenti Chopra ) और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Siddharth Malhotra) संग स्क्रीन शेयर की थूी। समीर की आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2017 में दिखाई दिए थे। वह फिल्म इत्तेफाक ( Sameer Last Film Ittefaq ) में नज़र आए थे। फिल्म में उन्होंने शेखर सिन्हा ( Played Shekhar Sinha Role ) का रोल निभाया था। इस फिल्म में वह अभिनेत्री सोनक्षी सिन्हा ( Sonakshi Sinha ), अक्षय खन्ना ( Akshay Khanna ) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Siddharth Malhotra ) संग नज़र आए थे।

समीर शर्मा ने वेब सीरीज़ में भी किया काम

टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री तक ही समीर का एक्टिंग करियर सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म ( Sameer also worked on the digital platform ) पर अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। वेब सीरीज़ 'अई सा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड' ( A.I.S.H.A my virtual girlfriend ) में काम किया। यह वेब सरीज़ यूट्यूब पर रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ में वह एएसपी आदिल शेख ( Sameer Played SSP Adil Sheikh Character ) का किरदार निभाया था।