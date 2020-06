सोनू सूद के सामने आई बड़ी मुसीबत, मदद की गुहार लगाने वाले लोगों के ट्वीट हो रहे हैं डिलीट! जानें क्या है कारण

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन के कठिन दौर में परेशान प्रवासी मजदूर अपने घरों को जाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे थे, उस समय सोनू सूद (Sonu Sood on helping migrant workers) ने रहनुमा बन कर सभी को घर भेजने का बीड़ा उठाया, सोनू सूद (Sonu Sood) के इस कार्य की देशभर में तारीफ हो रही है, महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक सभी से सोनू सूद (Sonu Sood) ने मुलाकात की और सभी ने इस कार्य की तारीफ की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो सोनू को उत्तराखंड आने का न्यौता भी दिया है, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोनू सूद (union minister Smriti Irani tweet to sonu sood) द्वारा किए गए कार्यों की जम कर तारीफ की है। लेकिन अब सोनू सूद (Sonu Sood) की तारीफ से परेशान लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं। लोगों ने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले कर ट्विटर को हथियार बनाया है।

आपको बतादें लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद (sonu sood twitter)के नेक कार्यों की चर्चा ट्विटर पर खूब हुई, जब भी लोग ट्विटर के माध्यम से सोनू सूद से मदद मांगते तो सोनू उनको मदद का भरोसा तो दिलाते, लेकिन दिल छू लेने वाले जवाब देते जो लोगों को सोनू से जोड़ने वाले साबित हुए, जिससे सोनू की शोहरत बुलंदियों पर पहुंच गई। पर इन दिनों (Sonu Sood journalist reveals)एक पूर्व पत्रकार की बातें सुर्खियों में है, पूर्व पत्रकार ने लिखा है कि सोनू सूद के द्वारा लिखे गए जो ट्वीट मशहूर हुए वे अब डिलीट किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पत्रकार ने यह भी आशंका जताई है कि कहीं पूर्व में किए गए ट्वीट्स केवल दिखावे के लिए तो नहीं थे?

Apparently many of the migrant workers who got replies from #SonuSood have deleted their Twitter accounts.His excessive PR from day 1 looks shady!Also,what was the need of this level of mass mobilization in 4th phase of lockdown, when the positive count has peaked! #COVID19India pic.twitter.com/k97UksHVCg