ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के सामने दूसरा बच्चा पैदा करने के पहले रखी थी ये शर्त, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को काफी ज्यादा पंसद किया जाता हैं। आखिर क्यों दूसरा बच्चा पैदा करने के पहले ट्विंकल खन्ना ने अक्षय के सामने रखी थी ये शर्त, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को काफी ज्यादा पंसद किया जाता हैं। दोनो की जोड़ी काफी शानदार हैं। दोनों कि मुलाकात फिल्मफेयर में हुई थी। एक नजर में ही अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना आ गई थी पसंद। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने साथ में ‘इंटरनेशनल खिलाड़ी’ में काम किया था। दोनो की बीच इसी फिल्म के बाद से नजदीकियां बढ़ गई। ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उनका और अक्षय का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था जब वे मिले थे।

twinkle khanna set one condition for akshay kumar to birth second baby