Sushant सुसाइड मामले में Amit Shah नहीं कर पाएंगे कुछ!, सीएम Uddhav Thackeray से करनी होगी अपील

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Sinhg Rajput ) ने मुंबई के बांद्रा ( Sushant Mumbai Bnadra House ) वाले घर में फांसी लगातार आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद से लगातार उनके फैंस और बॉलीवुड के कई सेलेब्स सुशांत की अचनाक से हुई मौत के लिए सीबीआई ( Sushant fans and bollywood celebs want CBI Inquiry ) जांच की मां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty also want CBI Inquiry ) ने भी एक महीने बाद सीबीआई जांच की मांग की है। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) को टैग किया है। जिसमें उन्होंने गृहमंत्री से निवेदन करते हुए जांच की अपील की है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक ओऱ नया मोड़ आ गया है।

There is no logic in writing to Home Minister Amit Shah to transfer the case to CBI, people should write to Maharashtra CM Uddhav Thackeray: @abhasinghlawyer, Social Activist, tells TIMES NOW over Sushant Singh Rajput's death probe. pic.twitter.com/q6xmPGZwpR — TIMES NOW (@TimesNow) July 16, 2020

खबरों की माने तो सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई जांच के आदेश अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) ठाकरे दे सकते हैं। जी हां, वकील और सोशल एक्टिविस्ट आभा सिंह ( Advocate and social activist Abha Singh ) ने न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ के इंटरव्यू में सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई पर बात की। जिसमें उन्होंने कहा कि "जांच की मांग तब हो रही है जब खुद मुंबई पुलिस इस मामले को सुलझाने ( Mumbai Police ) लगी हुई है। उन्होंने इस बात को काफी हास्यसपद बताया।

साथ ही उनका यह भी कहना है कि "एक बार रिपोर्ट सामने आने दें, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास ज्यादा स्टाफ ( Mumbai police has lot of staff ) है और वह वहां की हालत बेहतर ढंग से समझते हैं। ऐसे में सीबीआई जिसका मुंबई में एक छोटा सा ( There is a small CBI office in Mumbai ) ऑफिस है वह कैसे इसकी जांच कर सकती है। गृहमंत्री अमीत शाह को पत्र लिखने पर आभा ने कहा कि यह उनकी समझ से बाहर है कि क्यों उन्हें पत्र लिखा जा रहा है। जबकि अगर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर ( Sushant Case Transfer by Uddhav Thackeray ) करना है तो सीएम ठाकरे करेंगे।"

बता दें बॉलीवुड से लगातार सुशांत के सुसाइड केस ( Voice Raise For Sushant CBI Inquiry ) में सीबीआई की मांग के लिए आवाज़ उठ रही है। महाभारत की एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ( Rupa Ganguli Also want CBI Inquiry) ने भी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी। अब रूपा गांगुली ने कहा कि- 'रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty take good decision ) का ये अच्छा फैसला है कि वह इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती को एक लेटर सीएम उद्धव ठाकरे ( Reha Chakraborty should also write a letter to CM Uddhav Thackeray ) को भी लिखना चाहिए।' बता दें सुशांत बेशक आज इस दुनिया में नहीं लेकिन वह अपने पीछे कई राज छोड़ गए हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सुशांत के ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुदखुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा।