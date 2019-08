प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में आया UNICEF, पाकिस्तान को दिया ऐसे करारा जवाब

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही बौखलाया हुआ पाकिस्तान उलटी सीधी हरकते कर रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी महिला अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के एक ट्वीट को लेकर सवाल उठाए और संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत से हटाने की मांग की थी। अब यूनिसेफ की ओर से जवाब आया है, उससे पाकिस्तान को करारा झटका लग सकता हैं। यूनिसेफ ने साफ कहा कि कोई भी गुडविल एम्बेस्डर व्यक्तिगत रूप से क्या बोलता है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है।

UNICEF के प्रवक्ता Stephane Dujarric ने कहा- 'जब यूनिसेफ के गुडविल एंबेसडर्स अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बोलते हैं, तो वे उन मुद्दों के बारे में बोलने का अधिकार रखते हैं जो उनकी रुचि और चिंता से जुड़े होते हैं। उनके निजी विचार और एक्शन यूनिसेफ को प्रभावित नहीं करते हैं। जब वे यूनिसेफ की तरफ से बोलते हैं तब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे यूनिसेफ की निष्पक्ष नीति पर अडिग रहे।

