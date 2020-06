Sushant Singh Rajput के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा- तुम बहुत ज्यादा के हकदार थे

नई दिल्ली | बॉलीवुद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide) की खबर सामने आने के बाद सबसे बड़ा झटका उनके परिवार को लगा। सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद उनके पिता (Sushant Singh Rajput father) बेहोश हो गए थे। बेटे के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहीं इस घटना के बाद सुशांत का पूरा परिवार पटना (Sushant family in Patna) से मुंबई पहुंचा था। हालांकि अब परिवार वापस अपने घर पटना चला गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रेसाद (Union Minister Ravi Shankar Prasad) के घर जाकर उन्होंने परिवार का हाल चाल लिया। उन्होंने सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट किया है।

रविशंकर प्रसाद ने सुशांत के परिवार से मिलने के बाद (Ravi Shankar visits Sushant home) उनके बारे में बातचीत की। रविशंकर ने अपने इंस्टग्राम (Ravi Shankar Prasad Instagram photos) पर दो तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर गया था। उनके परिवारवालों से मुलाकात (Ravi Shankar meets Sushant family) हुई। मैंने अपनी संवेदना दिखाई। एक सुपर टैलेंटेड एक्टर का यूं अंत हो जाना दुख देता है। उनके निधन के बाद फिल्मों में क्रिएटिव एक्टिंग कम हो जाएंगे। उन्हें बहुत ऊंचाई पर पहुंचना था। वो इससे ज्यादा डिजर्व करते थे।

Visited Patna home of #SushantSinghRajput. Met his family members. Paid my condolences.

A super talented actor with great promise had to meet such an unfortunate end.Creative acting in films is left poorer with his sad demise.He had to achieve great heights.He deserved more. pic.twitter.com/JoZnFJ0sTN