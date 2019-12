कुलदीप सेंगर को रेप मामले में हुई उम्र कैद, जावेद अख्तर ने कसा तंज, कहा- अब कितने दिनों...

नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में दोषी पाए गए और बीजेपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कुलदीप सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले पर अब दिग्गज लेखक और अभिनेता जावेद अख्तर का रिएक्शन सामने आया है। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।





Kuldeep Sengar the rapist has been given life term by the court . Now let’s see how soon he gets unwell and is shifted to a hospital .