जान जोखिम में डालकर सुनील शेट्टी ने बचाई थी 128 लड़कियों की जान, कमाठीपुरा की उस घटना को पढ़कर आप भी करेंगे गर्व महसूस

बॉलिवुड के ऐक्टर्स केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि रीयल लाइफ में भी हीरो वाला काम करते हैं। आजकल सुनील शेट्टी के बारे में भी एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिसे जानने के बाद शायद आपको भी लगने लगे कि सुनील शेट्टी रियल हीरो हैं। वैसे तो, उन्होंने अपने इस नेक काम को कभी सामने नहीं आने दिया। मगर 24 साल बाद उनके द्वारा किया गया नेक काम लाइम लाइट में आ गया।

Untold Story Of How Sunil Shetty Helped 128 women from human trafficking and flew them to Nepal in 1996