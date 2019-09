'लूटकेस' के ट्रेलर से ज्यादा मजेदार हैं यूपी पुलिस का इसपे किया ट्वीट

नई दिल्ली। कुणाल केमू की फिल्म 'लुटकेस' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। रिलीज होने के साथ ही ये वायरल हो गया। लोगों को इस फिल्म का कांसेप्ट बेहद पसंद आ रहा है। यही वजह है लोग इसके ट्रेलर को जमकर शेयर कर रहे है। अब इस फिल्म के ट्रेलर को यूपी पुलिस ने भी ट्वीट किया है। यूपी पुलिस ने शेयर करने के साथ-साथ लोगों को हिदायत भी दे डाली है।

अज्ञात वस्तु जैसे बैग या 'सूटकेस' को कभी न छुएं! इसकी सूचना तुरंत 100 नंबर पर दें।



Please do not touch unattended articles like bag or 'suitcase'. #Call100 immediately to report it.



