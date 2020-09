शोभिता धूलीपाला और राजीव सिद्धार्थ की 'सितारा' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

मुंबई। आरएसवीपी ( RSVP Movies ) की अगली डिजिटल फिल्म 'सितारा' ( Sitara Movie ) की शूटिंग नवंबर में दोबारा शुरू होने वाली है। कोरोनो वायरस महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग को मार्च में रोक दिया गया था।

आरएसवीपी ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, 'शोभिता धुलिपाला ( Sobhita Dulipala ) और राजीव सिद्धार्थ ( Rajeev Siddhartha ) द्वारा अभिनीत सितारा एक इंटीरियर डिजाइनर और एक शेफ के बीच की प्रेम कहानी है, जो अपने रिश्ते की खामियों को भांप लेते हैं और इसे सफल बनाने की राह में जुट जाते हैं। यह एक अतरंगी परिवार की कहानी है, जिसे हास्य के साथ बयां किया गया है। लोग खुद को इससे आसानी से जोड़ सकेंगे।'

A story about love, acceptance, and forgiveness, told with a lot of heart and humor!✨ Our next Digital Film #Sitara is back on floors in November. #FridaysWithRSVP#VandanaKataria @sobhitad @rsiddhartha7 @RonnieScrewvala @soniakanwar22 @soniabahl pic.twitter.com/houqXlAaRn