'मैं ज्यादा नीचे गिर गई थी, मैंने गलत किया', अपनी इस हरकत पर अब पछता रहीं है उर्फी जावेद

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्खियों में आईं उर्फी जावेद अपने लुक्स और हॉटनेस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। इन सबके अलावा वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वो अपनी बातों को बेबाकी के साथ सबके सामने रखती हैं। हाल ही में उन्होंने चाहत खन्ना को लेकर बयान दिया था जिसे लेकर वो अब पछता रही हैं।

उर्फी जावेद का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें फैशन आइकन कह रही हैं, "मुझे लगता है कि मैं गलत थी। मुझे उनके तलाक पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत नीचे गिर गई थी। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे लेकिन मुझे शांत रहना चाहिए था।" वहीं जब एक पत्रकार ने कहा कि उन्होंने आपके कपड़ों पर कमेंट किया था तो इस पर उर्फी ने रिएक्ट करते हुए कहा, "पूरी दुनिया करती है यार। आप बताओ मैंने पैसे दिए हैं किसी को।"



एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, बंदी फैन बना देती है।

urfi javed realised that she should not comment on chahat khanna divorce