बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई एक्ट्रेस-मॉडल उर्फी जावेद अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो कब क्या पहन लें किसी को कुछ नहीं पता। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। कई बार ये अपने कपड़ों को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं, लेकिन ये इन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ती हैं। एक बार फिर वो अपने नए लुक को लेकर चर्चा में हैं।

इस बार एक्ट्रेस ने बिजली के तारों का इस्तेमाल कर ड्रेस बनाई है। एक्ट्रेस ने कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम पर अपना ये नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। साझा किए गए इस वीडियो में उर्फी वायर यानी तार से बने आउटफिट में नजर आ रही हैं। इस बार उर्फी ने अपनी सुपर सिजलिंग ड्रेस ब्लू कलर के बिजली के तारों से बनाई है।

urfi javed shared a video on wearing wire on her body