बिग बॉस ओटीटी के बाद अब इस बड़े रियलिटी शो में नजर आएंगी Urfi Javed, हाथ लगा ये बड़ा ऑफर!

बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने के बाद सुर्ख़ियों में आई उर्फी जावेद अक्सर अपने लुक्स से लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। अपने ड्रेसिंग स्टाइल और बोल्ड अवतार को लेकर उर्फी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। कम समय में उर्फी काफी फेमस हो गई हैं। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि एक्ट्रेस जल्द ही एक बड़े रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी के बाद अब बिग बॉस 16 में जजर आने वाली हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उर्फी जावेद से सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस-16 के लिए संपर्क किया गया है। फिल्हाल शो के निर्माताओं के साथ एक्ट्रेस की बातचीत कर रही है।



इससे पहले उर्फी बिग बॉस ओटीटी में नजर आ चुकी हैं, हालांकि वो शो में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थीं। वो शो में सबसे पहले एलिमिनेट हुई थीं। बिग बॉस ओटीटी से बाहर निकलने के बाद उर्फी जावेद ने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने घर से ही स्लट-शेमिंग से लड़ाई लड़ी थी। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वह अपने करियर के आगे ना बढ़ने को लेकर काफी उदास हो गई थीं।

