अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम Urmila Matondkar का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, एक्ट्रेस ने महिलाओं को दिया ये मैसेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) एक मुसीबत में फंस गई हैं। दरअसल, उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है जिसके चलते वो बेहद परेशान हैं। उर्मिला ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर मुंबई पुलिस की साइबर सेल से इस बात की शिकायत की है। उर्मिला ने साथ ही महिलाओं के लिए एक खास मैसेज भी दिया है। उर्मिला सोशल मीडिया (Social media) अकाउंट पर काफी एक्टिव रहती हैं। फिल्मों से दूर होने के बावजूद उनकी फैन फॉलोइंग में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है।

My Instagram account has been hacked 🤦‍♀️🤷‍♀️ @instagram First they DM you n ask to follow a few steps n verify the account n it then it gets hacked..really..!!??? #notdone 👎🏻👎🏻

उर्मिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक (Urmila Instagram hacked) होने के बाद ट्विटर पर दो ट्वीट किए। पहले उन्होंने लिखा- मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। पहले वो आपको मैसेज करेंगे और अकाउंट वेरिफाई को लेकर कुछ स्पेप्स फॉलो करने के लिए कहेंगे। फिर आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। सही में??? उर्मिला ने इसके साथ नॉट डन का हैशटैग भी लगाया है। जिसका मतलब ये सही नहीं है। इसके कुछ घंटे बाद उर्मिला ने एक ट्वीट किया। इसमें वो मुंबई पुलिस की डीसीपी रश्मि करनदीकर से मुलाकात करती हुई दिख रही हैं।

“Cyber crimes” is not something that women should take lightly..as I went to file FIR on my @instagram ac hacking met this dynamic DCP #cybercrime @MumbaiPolice Smt. Rashmi Karandikar who enlightened me lot more on the issue. Will surely be working on it in future. @MahaCyber1 pic.twitter.com/0cSKaoeONX