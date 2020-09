कंगना रनोत को 'रूदाली' कहने पर उर्मिला मातोंडकर माफी मांगने को तैयार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) और उर्मिला मातोंडकर ( Urmila Matondkar ) के बीच शब्दों के बाण जारी हैं। कंगना ने उर्मिला के बयानों को आधार बनाकर उन्हें 'सॉफ्ट पॉर्न स्टार' की संज्ञा दी थी। साथ ही कहा था कि उर्मिला को एक्टिंग की वजह से नहीं जाना जाता। इससे पहले उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कंगना को 'रूदाली' कह दिया था। अब उर्मिला इस पर माफी मांगने को तैयार हैं।

क्यों कहा 'रूदाली'

बॉलीवुड में अपने साथ हुए र्दुव्यवहार के बारे में बार-बार शिकायत करने पर उर्मिला मातोंडकर ने उन्हें 'रूदाली' कहा था। बता दें कि एक स्थान विशेष पर मातम मनाने के लिए बुलाई गई महिलाओं को 'रूदाली' कहा जाता है। अब उर्मिला ने एक ताजा इंटरव्यू में कहा है,'मैंने 'रूदाली' एक विशेष संदर्भ में कहा था और अगर यह अपमानजनक है तो मैं इसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। इससे मैं छोटी नहीं हो जाउंगी।'

हालांकि उर्मिला ने यह कहा ,'मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति लगातार क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहा है। हम और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपका इतना लंबा और शानदार कॅरियर इंडस्ट्री में रहा है और इसने आपको बहुत कुछ दिया है, तो ऐसा कहने की कोशिश क्यों हो रही है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। क्या कोई एक भी व्यक्ति, दिन या कुछ भी ऐसा नहीं थ जो अच्छा था?

Calling another artist as a soft porn star!!! You are disgusting n morally bankrupt @KanganaTeam Shameful how constantly character assassinate them...Do you know how being raped feels??? How do you draw a comparison with building Demolition... Rape= forceful sexual intercourse

Where was your feminism you dumb ass when Urmila called me Rudali and a prostitute? You fake feminist shame on entire woman kind, do you know a human don’t just have physical body we have emotional body, mental body and psychological body as well, rape isn’t just intercourse!!