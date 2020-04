उर्वशी ही नहीं, 3 अन्य सेलेब्स ने भी किए एक जैसे ट्वीट, एक्ट्रेस ने बचाव में जो कहा वह चौंकाने वाला

मुंबई। उर्वशी रौतेला पर अन्य स्टार्स के सोशल मीडिया कैप्शन कॉपी करने का आरोप एक दो बार लग चुका है। मुंबई पुलिस को धन्यवाद देने के लिए चलाए गए कैंपेन में भी उर्वशी पर कॉपी-पेस्ट का ठिकरा फोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि इस बार उर्वशी पर दोष नहीं मढ़ा जा सका, क्योंकि 3 और स्टार्स के ट्वीट्स की भाषा भी वैसी ही थी।

दरअसल, बॉलीवुड स्टार्स ने मुंबई पुलिस को लॉकडाउन में खुद की और परिवार की परवाह ना करते हुए ड्यूटी करने को लेकर धन्यवाद कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में कमोबेश हर सितारे ने भाग लिया और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का इजहार किया।

पुलिस को धन्यवाद बोलने वाले कैंपेन में उर्वशी रौतेला, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और अनिल कपूर की ओर से किए गए ट्वीट करीब-करीब एक जैसे थे। कुछ खबरों में दावा किया गया कि उर्वशी ने सिद्धार्थ का ट्वीट कॉपी कर लिया, जैसा कि उन पर आरोप लगते रहते हैं। हालांकि इस बार उर्वशी ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट को जवाब दिया। उनके रिप्लाई ट्वीट में दावा किया गया था कि उन्होंने ट्वीट कॉपी नहीं किया बल्कि सिद्धार्थ और उन्हें मुंबई पुलिस ने एक जैसा ही मैटर दिया गया था। किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया।

This is the time to heartily thank our @MumbaiPolice & Maharastra police, who leaving their families at homes are working with their high spirit and untiring efforts for our security and safety..#ThankYouMumbaiPolice#ThankYouMaharasthraPolice pic.twitter.com/FnXD9UGOZJ — URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) April 9, 2020

This is the time to heartily thank our Mumbai police, who are leaving their families at home & working with their high spirit and untiring efforts for our security and safety.. You guys are the real heroes 😇#ThankYouMumbaiPolice#LoveYouMumbaiPolice@MumbaiPolice https://t.co/j1R9Rxv3ul — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) April 9, 2020

अभिनेत्री उर्वशी पर जब यह आरोप लगा कि उसने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की ट्वीट चुराई है तो उर्वशी ने खुलासा कर दिया कि मुंबई पुलिस ने सेम ट्वीट बनाकर सभी कलाकारों को दिया था ट्वीट करने के लिए@CPMumbaiPolice Sir, next time pls hire some people with brains not bollywood duffers. pic.twitter.com/vwfU1Ptgoz — Anup Singh Baghel (@ImAnupBaghel) April 10, 2020

हालांकि बाद में उर्वशी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो गई। उर्वशी के ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे और लोग कमेंट्स में उसे एड कर रहे थे।

Not only @UrvashiRautela & @SidMalhotra ,it was provided to @arjunk26 ,@AnilKapoor and many others 😂@htshowbiz who generally act as paid PR agency for many bollywodians, r frustrated&jelous that they didnt get chosen to do this tweet by @MumbaiPolice pic.twitter.com/juLYospJlL — Dessie Aussie (@uttampatel) April 10, 2020

बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उर्वशी ने ऑस्कर विजेता फिल्म 'पैरासाइट' पर किए गए न्यूयॉर्क के ऑथर का ट्वीट कॉपी किया था। पूर्व में एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर अंतरराष्ट्रीय सुपरमॉडल गीगी हदीद के पोस्ट का कैप्शन कॉपी कर लिया था।