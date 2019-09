बिजली की तार सॉन्ग टीजर: उर्वशी ने धूम स्टाइल में चलाई बाइक, टॉनी कक्कड़ हुए बेहाल

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नया गाना 'बिजली की तार' का टीजर आ गया है। इसमें वह काफी हॉट लग रही हैं। टॉनी कक्कड़ के इस सॉन्ग में उर्वशी का जलवा देखते ही बनता है।

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने नए गाने को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गाने का फुल वर्जन 16 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। टॉनी के नए गाने के बोल हैं 'जब छूती है तू, दिल में बजती गिटार है'। टीजर में उर्वशी बाइक राइड करती दिखती हैं। एक्ट्रेस ने चमकदार जैकेट पहना हुआ है। उर्वशी और टॉनी के फैंस इस टीजर को देख काफी उत्साहित हैं।

Get ready to groove to the electrifying tunes of #BijliKiTaar by @TonyKakkar starring @UrvashiRautela.⚡️

Releasing on 16th September. Watch teaser.@itsBhushanKumar @ShabbySha pic.twitter.com/phVbwUvyfX