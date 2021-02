उत्तराखंड तबाही पर बॉलीवुड सेलेब्स का आया रिएक्शन, दिया मिर्जा बोलीं- ज्यादा बांध बनाने की वजह से हो रहा है

नई दिल्ली: उत्तराखंड (Uttarakhand) में रविवार की सुबह कुदरत का एक बार भयंकर रूप देखने को मिला। चमोली (Chamoli) जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई। नदी का बहाव तेजी से सबकुछ तबाह करते हुए नीचे आया। इस आपदा में अबतक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक, 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आई इस तबाही पर अब बॉलीवुड के सेलेब्स की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सेलेब्स ने लोगों की सलामती की दुआ मांगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने ट्वीट कर लिखा, "उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की खबर सुनकर परेशान हूं। वहां हर किसी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही हूं।"

Distressing to hear about the glacier breaking off in #Uttarakhand Praying everyone’s safety there 🙏 — Shraddha (@ShraddhaKapoor) February 7, 2021

दिया मिर्जा (Dia Mirza) ने इस तबाही के लिए हिमालय में बांध बनाने को वजह बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "हिमालय में ज्यादा बांध बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। चमोली के लोगों के लिए मेरी प्रार्थनाएं। कृपया मदद के लिए आपदा प्रबंधन सेंटर के नंबरों 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें।"

Building too many dams in the Himalayas has lead to this. Prayers for the people of Chamoli. Please contact Disaster Operations Center number 1070 or 9557444486 for help. #Uttarakhand https://t.co/x6D9X4laSj — Dia Mirza (@deespeak) February 7, 2021

एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने ट्वीट कर लिखा, "उत्तराखंड हम आपके साथ हैं।"

उत्तराखंड हम आपके साथ हैं। — sonu sood (@SonuSood) February 7, 2021

प्रशून जोशी ने भी उत्तराखंड में लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, "उम्मीद है कि चमोली और उत्तराखंड के अन्य जिले ग्लेशियर के फटने से सुरक्षित रहेंगे और कोई भी जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा। लोगों, अधिकारियों और बचाव दलों के लिए प्रार्थना और शक्ति।"

Hoping that Chamoli and other districts of #Uttarakhand stay as safe from the glacier burst and no lives are endangered . Prayers and strength for the people , the authorities and rescue teams. — Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) February 7, 2021

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) ने आपदा पर दुख जताया। साथ ही, उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की बात कही। वह लिखती हैं, "उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना पर दुखी हूं, जिसके कारण 150 मजदूर लापता हो गए हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं।"