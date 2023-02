Valentine's Day 2023: जब इस एक्ट्रेस ने दी चॉकलेट, तब फिल्म में काम करने को तैयार हुए थे ऋषि कपूर

Valentine's Day 2023: ऋषि कपूर के फिल्मों में आने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। एक किस्सा उन्होंने खुद सुनाया था, जो काफी मजेदार है। एक किस्सा सुनाते हुए उन्होंने बताया था कि बतौर चाइलड आर्टिस्ट अपनी एक फिल्म में अभिनय करने के लिए उन्होंने फिल्म की एक्ट्रेस से चॉकलेट रिश्वत में ली थी। चलिए, चॉकलेट डे पर जानते हैं ये मशहूर किस्सा।

Rishi Kapoor took bribe of chocolate to do film with Nargis Dutt