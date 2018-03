एक्टर वरुण धवन और बनिता संधू की आगामी फिल्म ‘ऑक्टोबर’ का तीसरा गाना ‘तब भी तू’ रिलीज कर दिया गया है। इस गाने से पहले इसी फिल्म का थीम सॉन्ग और ‘ठहर जा’ रिलीज किया गया था। इस फिल्म का ‘ठहर जा’ गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ‘ठहर जा’ गाने को अरमान मलिक ने अपनी आवाज दी है। वहीं इस फिल्म के रिलीज हुए तीसरे गाने ‘तब भी तू’ को पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने गाया है। इसके साथ ही अनुपम राय ने इस गाने को संगीत दिया है।

‘सुई धागा’ की शूटिंग से लिया ब्रेक:

वरुण इन दिनों अपनी एक और फिल्म ‘सुई धागा’ की शूटिंग में बिजी हैं। वरुण ने फिल्म 'ऑक्टोबर' के रिलीज हुए गाने के लॉन्च के लिए अपनी फिल्म ‘सुई धागा’ से ब्रेक लिया था। बता दें कि वरुण इस समय ‘सुई धागा’ की शूटिंग के लिए दिल्ली में हैं।

पुरानी टीम को याद कर कपिल ने शेयर की फोटो, अली ने इस अंदाज में दिया जवाब

‘तब भी तू’ इमोशनल सॉन्ग:

‘ऑक्टोबर’ का नया गाना ‘तब भी तू’ जिसे राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज दी है यह गाना आपको इश्क में इमोशनल होने का अहसास करवाएगा। इस गाने को तनवीर गाजी ने लिखा है।

फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी नहीं थमा अक्षय खन्ना का फिल्मी सफर

#TheherJaa the first song of #october is here. When you just need some more time with the person you love... https://t.co/QX7B3ziWwe. @ArmaanMalik22 @AbBeatcrush @AbhiruchiChand @ZeeMusicCompany