कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद Varun Dhawan की हो गई है ये हालत, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर बताया

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग लड़ रहे हैं। वो क्वारेन्टीन में हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान वरुण समेत कुछ एक्टर्स कोरोना वायरस संक्रमित हो गए थे। घर पर रहकर वरुण आराम फरमा रहे हैं। अपने खाली समय में वरुण ने फैंस के बीच अपना हाल बताया है। वरुण ने सोशल मीडिया (Social media) पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो अपना हाल दिखा रहे हैं। वरुण की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वरुण के लिए फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

#varundhawan love you ❤️💯get well soon pic.twitter.com/UAEe2ZKRUh

दरअसल वरुण ने किसी ऐप से अपनी तीन अलग-अलग उम्र की स्टेज दिखाई है। वरुण ने अपने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को साझा किया है। जिसमें वरुण की यंग ऐज से लेकर बुढ़ापे तक की फोटो दिखाई दे रही है। वरुण ने पहली तस्वीर में खुद को युवा दिखाया है। दूसरी तस्वीरे में अपनी वर्तमान वाली उम्र दिखाई है। तीसरी तस्वीर में वरुण ने बुढ़ापे को दर्शाया है। तीनो ही फोटोज में वरुण कमाल के लग रहे हैं। फैंस को वरुण का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। पोस्ट के कैप्शन में वरुण ने लिखा- आइसोलेशन में जिंदगी, राइट स्वाइप कीजिए मेरी आगे की उम्र देखने के लिए। वरुण की इन तस्वीरों पर कई सेलेब्स ने कमेंट किया है।

Waiting for the vaccine to arrive like... #VarunDhawan pic.twitter.com/kOaXqKGR03