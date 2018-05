वरुण धवन अभिनीत फिल्म 'ऑक्टोबर' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म में वरुण एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट के किरदार में नजर आ रहे हैं। मूवी में वरुण के किरदार का नाम डेन है। फिल्म की कहानी लव स्टोरी पर आधारित है। मूवी में वरुण धवन के अपोजिट बनिता संधू हैं। बनिता संधू इससे डेब्यू कर रही हैं। 'ऑक्टोबर' के निर्देशक शूजित सिरकार हैं। मूवी की कहानी जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर के निर्देशक शूजित सिरकार ने कहा- मेरी फिल्मों में एक फीलिंग होती है, जो पूरी फिल्म में महसूस की जा सकती है। साथ ही उन्होंने 'ऑक्टोबर' की लेखका जूही चतुर्वेदी की भी तारीफ की है। जूही ने ही ‘पीकू’ की भी कहानी लिखी थी।

फिल्म 'OCTOBER' में इस तरह हुआ था एक्ट्रेस बनिता संधु का चयन

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से अलविदा लेंगी 'दया बेन'

Truly beautiful... Trailer of Shoojit Sircar's #October showcases some wonderful moments.. Stars Varun Dhawan and Banita Sandhu... 13 April 2018 release... #OctoberTrailer link: https://t.co/78E4lkFiGc