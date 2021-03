वुमेन्स डे पर Varun Dhawan ने पत्नी नताशा दलाल के लिए लिखा खास मैसेज, महिलाओं के लिए कही खास बात

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) की हाल ही में गर्लफ्रेंड नताशा दलाल (Natasha Dalal) से शादी हुई है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर अपनी पत्नी के लिए उन्होंने कुछ खास किया है। वरुण ने नताशा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है और एक भारतीय नारी को सब पर भारी है बताया है। वरुण ने सिर्फ पत्नी नताशा के साथ ही नहीं बल्कि अपनी मां और भाभी के साथ भी फोटो पोस्ट की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) पर सबसे पहले वरुण ने अपनी लेडी लव को स्पेशल फील कराया और उसके बाद महिलाओं के लिए खास बात भी कही।

वरुण धवन ने महिलाओं के लिए लिखी खास बात

वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चार तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में वो पत्नी नताशा दलाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी में उनकी मां नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर में वरुण की भाभी दिखाई दे रही हैं। चौथी फोटो में वरुण भाभी की बेटी के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। वरुण ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- हैप्पी वुमेन्स डे। भारतीय नारी सब पर भारी। ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर हम तस्वीरें पोस्ट करते हैं और इस दिन को खास बनाते हैं लेकिन रियल जॉब तब पूरी होगी जब हम सच में महिलाओं के लिए अपना देश सुरक्षित कर पाएंगे। वरुण के इस पोस्ट को खूब पसंद किया जा रहा है।

