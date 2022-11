Bhediya Twitter Reaction: Netizens को कैसी लगी वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया

फिल्म भेड़िया में वरुण धवन की एक्टिंग पर फैंस की राय



वरुण धवन और कृति सेनन स्टारर फिल्म भेड़ियो को लेकर कई Netizens की राय लगातार आ रही है। एक फैन ने फिल्म को 'एक आनंददायक करने वाला रोलरकोस्टर' कहा। तो वही दूसरे फैन ने लिखा, 'मैं जीरो भरी उम्मीदों के साथ फिल्म देखने गया था और यह मेरी उम्मीदों से ऊपर निकली है.. फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है लेकिन वीएफएक्स और अभिषेक बनर्जी इस फिल्म की जान हैं।' एक फैन ने लिखा है कि वरुण को आगे भी फिल्मों में इस तरह के रोल करने चाहिए।



कृति सेनन को लेकर फैंस की राय



कृति की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा कि केवल उनके जैसी दमदार एक्ट्रेस ही इस रोल के साथ न्याय कर सकती थी। तो वही दूसरे फैन ने वरुण की एक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स की तारीफ की। कई फैंस ने फिल्म के वीएफएक्स और सिनेमैटोग्राफी को भी सराहा गया। वरुण और कृति सेनन के परफॉर्मेंस को लेकर फैंस अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं।

Done #Bhediya Just Hilarious Rollercoaster 💥

Full on commercial movie Drama, comedy, horror, romance, music & VFX 💯@Varun_dvn just mind blowing coming to his acting just pulled over OUTSTANDING ✌@kritisanon did fab just mesmerizing once again, she is just lucky mascot 💕 — Md Hussain S 🇮🇳 (@MdHusanyS) November 25, 2022

#Bhediya interval;

I went with zero expectations and it is above my expectations.. First half is little bit slow but VFX and Abhishek Banerjee is soul of this film..— 𝑺𝒉𝒊𝒗𝒂🕉️ˡᵘᵛᵍᵘʳᵘ (@shivanamah_08) November 25, 2022

Totally loved @kritisanon in #Bhediya! For a role as specific as that, only an actor of her caliber could have done justice. @nowitsabhi @Varun_dvn pic.twitter.com/2G4myWPi7k— Thimiru Pudichavan Gokul. (@GokulThimiru) November 25, 2022

कई यूजर्स फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट और क्लाइमेक्स से भी इंप्रेस हुए हैं। फिल्म भेड़िया को अमर कौशिक ने निर्देशित किया है। उन्होंने इस तरह की हॉरर-कॉमेडी फिल्में पहले भी बनाई हैं। जिसमें शामिल है 2018 में आई श्रद्धा कपूर की स्त्री और 2021 में आई जान्हवी कपूर की फिल्म रूही। वरुण, कृति और अभिषेक बनर्जी के अलावा, फिल्म में दीपक डोबरियाल और पालिन कबाक की भी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। हर कोई फिल्म भेड़िया को पसंद कर रहा है लेकिन क्या वरुण धवन की फिल्म अजय देवगन (ajay devgan) की फिल्म दृश्यम-2 (Drishyam-2) को टक्कर दे पाएगी।