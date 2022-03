Katrina Kaif ने की दूसरी बार शादी, जाने क्या है पूरा माजरा

बाॅलीवुड के न्यूली वेड कपल्स विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal and katrina Kaif) एक बार फिर अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खबर हैं कि एक बार फिर से विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी रचा ली हैं।

बाॅलीवुड के न्यूली वेड कपल्स विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों ने 9 दिसबंर, 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में बड़ी ही धूमधाम से और आलीशान अंदाज में शादी रचाई थी। शादी को मीडिया से दूर रखना चाहते थs कपल्स लेकिन शादी के कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और अभी खबर यह हैं कि न्यूली वेड कपल्स ने एक बार फिर से शादी रचा ली हैं। दोनों एक बार फिर पति पत्नी बन गए हैं, बस फर्क ये है कि इस बार दोनों ने लीगल मैरिज किया है।

vicky Kaushal and katrina kaif tied knot once again