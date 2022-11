विक्की कौशल की हॉटी वाइफ हैं भूमि पेडनेकर तो कियारा आडवाणी हैं नॉटी गर्लफ्रेंड, कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं एक्साइटेड

(katrina kaif) कैटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया (katrina kaif social media) अकाउंट पर फिल्म को लेकर लिखा कि, 'बहुत मजेदार लग रहा है।' तो वही फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विक्की ने कहा कि 'कैटरीना को गोविंदा नाम मेरा (Govinda Naam Mera) की क्रिएटिव यूनिट्स पसंद आई हैं और वह फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं।' (Govinda Naam Mera trailer Out)(vicky kaushal) विक्की कौशल ने यह भी बताया कि वह अक्सर फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' की शूटिंग के किस्से कैटरीना कैफ को सुनाया करते थे।इस फिल्म को लेकर विक्की अपना एक्सपिरियेंस और फिल्म के सेट पर जो हंसी और मजाक किया करते थे वह सभी विक्की अपनी पत्नि कैटरीना (katrina) से शेयर करते थे। फिल्म में कई सॉन्ग देखने को मिलेंगे। (monica o my darling)बॉलीवुड एक्टर और कियारा आडवाणी (kiara advani) का दिल जीत चुके सिद्धार्थ मल्होत्रा (sidharth malhotra) भी फिल्म (Govinda Naam Mera trailer Out) को लेकर काफी उत्सुक हैं। वैसे देखा जाए तो सिद्धार्थ एक्साइटेड हो भी क्यूं ना वह कियारा को डेट (kiara advani dating sidharth malhotra) जो कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' (Govinda Naam Mera) को 'एक पागल फन राइड कहा' और यह भी कहा कि वह इसे देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा कि 'रोमांचक कास्ट और पेचीदा प्लॉट। एक पागल मजेदार सवारी की तरह लग रहा है।'फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा'(Govinda Naam Mera trailer Out) के प्रड्यूर्स करण जौहर (producer karan johar) का कहना है कि यह गोविंदा वाघमारे के जीवन को दर्शाती है, जो खुद को अपनी धमकाने वाली पत्नी, एक दुखी मां और उससे शादी करने की इच्छा रखने वाली प्रेमिका के बीच फंसा हुआ पाता है। (Viacom18 Studios and Dharma Productions) वायाकॉम 18 स्टूडियोज और धर्मा प्रोडक्शंस (dharma production) द्वारा निर्मित यह फिल्म 16 दिसंबर को डिज्नी + हॉटस्टार (disney + hotstar) पर रिलीज होगी। फिल्म (Govinda Naam Mera के ट्रेलर को देखने के बाद फैंस को उम्मिद है कि करण जौहर (karan johar) की यह फिल्म वाकई में कोई धमाका लेकर आएगी और फिल्म की स्टारकास्ट की तरह फिल्म भी काफी मजेदार होगी।