Vidya Balan को मिल चुका है 'मनहूस' होने का तमगा,जाने क्या थी वजह

बॉलीवुड का सफ़र विद्या बालन के लिए इतना आसान नहीं रहा था। हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘शेरनी’ के लिए विद्या बालन की ख़ूब तारीफ़ भी हुई। इस फ़िल्म में विद्या बालन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार विद्या बालन को मनहूस का टैग भी दे दिया गया था। चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह।

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। रोल कैसा भी हो लेकिन विद्या बालन उस रोल में जान ला देती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें मनहूश का ‘तमग़ा’ मिल गया था। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक समय लोगों के लिए अच्छा ही हो। चलिए जानते हैं इसके पीछे कि स्टोरी।

vidya balan has got the tag of being wretched