वन्य जीव जंतुओं के साथ नजर आएगी शेरनी में विद्या बालन

View this post on Instagram

Invoking blessings all across 🙏. The #Sherni shoot begins on #WorldWildlifeDay. Surreal to do the mahurat puja in an ancient temple in the middle of a forest 🙏. #AmitMasurkar @ivikramix @BhushanKumar #KrishanKumar @aasthatiku @abundantiaent @tseriesfilms @tseries.official @shikhaarif.sharma