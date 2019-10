विद्युत ने शुरू की 'खुदा हाफिज' की शूटिंग, हीरोइन को लेकर सस्पेंस बरकरार

बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'खुदा हाफिज' की शूटिंग शुरू कर दी है। फारूक करीब के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग उज्बेकिस्तान में हो रही है। मूवी क्रिटिक तरण आदर्श ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। विद्युत की यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि 'खुदा हाफिज' के मेकर्स ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस फिल्म में विद्युत के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी। साथ ही अभी तक और भी स्टार कास्ट के नाम को लेकर किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है।

बताया जा रहा है कि विद्युत की फिल्म 'खुदा हाफिज' रोमांस एक्शन और थ्रिलर से भरपूर होगी। विद्युत तो वैसे भी एक्शन सीन करने में मास्टर हैं, और उनके फैंस को इसी चीज का बेसब्री से इंतजार भी रहता हैं। इस फिल्म को मंगत पाठक और अभिषेक पाठक प्रोड्यूस करेंगे। एक रिपोर्ट कि मानें तो खुदा हाफिज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है।

#Update: Vidyut Jammwal in #KhudaHafiz... Filming begins in #Uzbekistan... Directed by Faruk Kabir... Produced by Kumar Mangat Pathak and Abhishek Pathak... 2020 release. pic.twitter.com/EifTJYvD5M