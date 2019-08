विद्युत जामवाल की एक्शन फिल्म 'जंगली' को चीन में द जैकी चेन इंटरनेशनल फिल्म वीक में दो एक्शन अवॉर्ड से नवाजा गया। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफर के लिए अवॉर्ड मिला और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ एक्शन पारिवारिक फिल्म के लिए स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार मिला।

विद्युत ने इस बारे में कहा, "हम भारत में हमेशा जब कुछ कोरियोग्राफ करते हैं तो यह काफी कठिन होता है क्योंकि जब कभी हम इसे किसी और को दिखाते हैं तो वह कहता है कि 'ओह! जैकी चेन इसे पहले ही कर चुके हैं।' इसलिए हमारे लिए यह बेहद सम्मान की बात है कि हमें महान ज्यूरी सदस्यों द्वारा स्वीकृति मिली।" अन्तर्राष्ट्रीय आइकॉन जैकी चैन और ज्यूरी के समस्त सदस्यों ने विद्युत और फिल्म की पूरी टीम के लिए खड़े होकर तालियां बजाई।

वहीं मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इस बारे में ट्टीट करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने ट्टीट करते हुए लिखा, विद्युत जामवाल और उनकी फिल्म जंगली के लिए बड़ा सम्मान। चीन के पांचवें Jackie Chan Action Film Week में दो बड़े पुरस्कार प्राप्त किए। इन दो पुरस्कार में एक, Best action sequence choreographer तो वहीं दूसरा Special jury prize for best action family film प्राप्त किया। बता दें, 'जंगली' फिल्म एक शख्स और हाथी के बीच के अनोखे संबंध की कहानी है।

