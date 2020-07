Vikas Dubey Encounter को Anubhav Sinha ने बताया स्क्रिप्ट का आइटम सॉन्ग तो हंसल मेहता बोले- बहुत बड़ा गाना है, कई डांसर्स थे

नई दिल्ली | कानपुर के बड़े गैंगस्टर विकास दुबे को एक हफ्ते में पकड़ने के बाद पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर (Gangster Vikas Dubey encounter) कर दिया गया। जिसके बाद लोगों ने खुशी जताई और यूपी सरकार की वाहवाही भी हो रही हैं। बॉलीवुड से भी सेलेब्स के रिएक्शन (Bollywood reaction on Vikas Dubey encounter) आने शुरू हो गए हैं। जिसमें बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने तंज कसते हुए ट्वीट (Anubhav Sinha tweet) किया है। अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने विकास दूबे के एनकाउंटर को एक आइटम सॉन्ग का नाम दिया है। जिसपर यूजर्स भी खूब मजेदार कमेंट कर (Social media comments on Vikas Dubey encounter) रहे हैं। डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) भी अनुभव सिन्हा के सपोर्ट में नजर आए। उन्होंने इसे बड़ा गाना बताया तो यूजर्स ने भी इस पर फिल्म की डिमांड रख दी।

By the way this is the item song of this script.