वकील विकास सिंह का बड़ा खुलासा: Rhea Chakraborty ने Sushant की रानी दी पर लगाया था छेड़छाड़ और फायदा उठाने का आरोप

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की रहस्यमई मौत दिन पर दिन और उलझती जा रही है। जहां एक तरफ अब सुशांत केस को केंद्र सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर (Centre transferred Sushant case to CBI) कर दिया है। वहीं सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह (Sushant family lawyer Vikas Singh) ने रिया चक्रवर्ती को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। विकास सिंह ने ये बात सुशांत की बहन प्रियंका सिंह (Sushant sister Priyanka Singh) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताई है। विकास सिंह ने बताया है कि साल 2019 में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसके कारण भाई-बहन के बीच तनाव आ गया (Rhea create differences between brother sister) था। विकास का कहना है कि रिया पहले ही दिन से सुशांत को उनके परिवार से दूर करने की प्लानिंग में थी। रिया से कुछ ही दिन मिलने के बाद सुशांत के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया था। जिसका अहसास उन्हें बाद में हुआ।

विकास सिंह ने पिंकविला से बातचीत में बताया कि 14 अप्रैल 2019 को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात एक कॉमनफ्रेंड की पार्टी (Sushant first met Rhea at common friend party) में हुई थी। उसके बाद 15 तारीख को रिया उनके यहां आई जहां पर सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और उनके पति पहले से ही मौजूद (Sushant sister was with his Priyanka Di) थे। वो लोग पावना वाले फार्महाउस जाने वाले थे। रिया ने सबसे मुलाकात की और वो भी पावना (Pavna farm house) चली गई, उसने वहां रुकने का फैसला किया। दूसरे दिन सुशांत उसे वापस मुंबई छोड़कर आया। 18-19 अप्रैल को रिया ने सुशांत के घर आने और ड्रिंक्स की जिद की। फिर वो रात भर रुकी रही। सब अपने कमरे में चले गए। रिया, सुशांत के रुम पर (Rhea stayed with Sushant) रुकी।

विकास ने आगे बताया कि 19 तारीख को प्रियंका और उनके हस्बैंड दिल्ली जाने वाले थे लेकिन सुशांत ने उन्हें रुकने (Sushant asked sister Priyanka to stay) को बोला। जिसके बाद प्रियंका ने अपनी फ्लाइट टिकेट कैंसिल कराई और वो रुक गई। 19 तारीख की शाम को सुशांत ने प्रियंका के लिए एक प्यारा भावुक पत्र लिखा जहां रिया भी मौजूद थी। दूसरे दिन रिया ने सुशांत और प्रियंका को अपने भाई शॉविक चक्रवर्ती की बर्थडे पार्टी में इनवाइट (Rhea invited Sushant Priyanka at her brother birthday party) किया। रिया ने एक ग्रुप भी बनाया और प्रियंका को भी आने को कहा। जब प्रियंका, रिया के भाई को विश करने पहुंची तो पता चला कि जन्मदिन नहीं बल्कि सिर्फ एक पार्टी थी। प्रियंका ने वहां देखा कि रिया पार्टी में पैसा देने के लिए सुशांत के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल (Priyanka noticed Rhea used Sushant credit card for payment) कर रही है। उस दिन भी सुशांत और रिया देर तक बाते करते रहे। सबकुछ ठीक चल रहा था लेकिन सुबह बिल्कुल अलग माहौल था। 21 अप्रैल को रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके फायदा उठाने की कोशिश की और उसके साथ छेड़छाड़ (Rhea told Sushant that Priyanka tried to take advantage of her and molest her) की। हालांकि उस वक्त रिया वहां मौजूद नहीं थी वो पहले ही सुशांत को ये बात रात को बताकर जा चुकी थी। सुशांत इस बात के बाद बेहद गुस्से (Sushant got angry with sister Priyanka) में थे। सुशांत ने रिया की बातों पर भरोसा किया और अपनी बहन प्रियंका से लड़ाई की।

विकास सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका इस बात को देखकर हैरान थी कि सुशांत को इतनी चालाकी से समझाया गया कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। प्रियंका बिना कुछ बोले उस वक्त वहां से चली (Sushant sister Priyanka separated) गईं। प्रियंका के पति ने भी सुशांत से बात की और सच बताने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। सुशांत का परिवार हैरान था कि उनकी नई गर्लफ्रेंड रिया ने कैसे पूरी लाइफ कंट्रोल कर ली (Family shocked how Rhea controlled all Sushant life) और एक-एक करके फैमिली से दूर कर दिया। प्रियंका की कुछ महीनों तक अपने भाई से बातचीत नहीं हुई। उसके बाद नवंबर 2019 में सुशांत ने उन्हें फोन किया और टूटी हुई आवाज से सॉरी बोला (Sushant said sorry to sister Priyanka in 2019) और मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन तीनों बहने मुंबई पहुंची सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए। उस दौरान सुशांत ने रिया पर सवाल उठाए थे कि कैसे उनसे प्रियंका पर आरोप (Sushant question Rhea on how she accused her sister) लगाया। सुशांत ने रिया से सवाल-जवाब करने के बाद अपनी रानी दी से सॉरी बोला। उस वक्त उसे गलती का एहसास था। उसे समझ आ गया था कि थोड़े ही दिनों में रिया ने भाई-बहन के बीच तकरार डाल दी। ये रिया का गेम प्लान (Sushant understood the gameplan of Rhea) था। विकास सिंह का ये बयान हैरान करने वाला है और सुशांत के पिता के आरोपों को भी कहीं ना कहीं सही ठहरा रहा है।