कई रातों तक सोने नहीं देगा विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 'घोस्ट' का ट्रेलर

विक्रम भट्ट उनकी हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 'राज', '1920' और 'हॉन्टेड 3D' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके विक्रम भट्ट की आगामी हॉरर फिल्म 'घोस्ट' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। 'घोस्ट' का ट्रेलर इस बात का सबूत है कि भट्ट का जादू दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जा सकता है, जहां हर चीज का डर होता है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी करण (शिवम भार्गव) नाम के एक शख्स के इर्द—गिर्द घूमती है, जिसकी पत्नी बरखा का मर्डर हो जाता है। फिल्म में सनाया ईरानी वकील के रोल में हैं। वे करण का केस लेकर उन्हें बचाने की जिम्मेदारी लेती है। इस बीच दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। वहीं करण के घर में भूत-प्रेत का साया है। फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर है कि करण की पत्नी को किसने मारा।

Absence of evidence is not the evidence of absence! The trailer of my film Ghost is here. #ghostthefilm @shivambhaargava @poojafilms @krishnavbhatt @ZeeMusicCompany #sanayairani

