जानें अब तक ओटीट प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज नहीं हुई 'विक्रम वेधा' और 'भेड़िया'

OTT Release: 'विक्रम वेधा' और 'भेड़िया' फिल्मों को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 42 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। अब खबर आ रही है कि दोनों फिल्में जल्द ही इस नए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी।

Vikram Vedha and Bhediya will be released soon on OTT