Neha Kakkar की प्रेग्नेंसी की खबर के बाद सोशल मीडिया पर बने Funny Memes, Hardik Pandya को किया टारगेट

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ( Neha Kakkar ) इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले अचानक से शादी कर नेहा ने सबको सरप्राइज दे दिया था। वहीं अब डेढ़ महीने बाद ही प्रेग्नेंसी (Neha Kakkar pregnancy) की खबर सुनाकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल, बीते दिन नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा 'ख्याल रख्या कर'। इस पोस्ट के साथ ही नेहा ने खुद की और रोहनप्रीत सिंह ( Rohanpreet Singh ) की तस्वीर भी पोस्ट की थी। जिसमें उनका बेबी बंप दिखाई दे रहा था। नेहा की इस पोस्ट के बाद बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की भी बौछार सी आ गई।

खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर नेहा को लेकर जो मीम्स वायरल हो रहे हैं। उसमें भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। हार्दिक ने भी झट मंगनी और पट ब्याह किया था। शादी के कुछ समय बाद ही नातशा की प्रेग्नेंसी की खबर भी सुना दी थी। यही वजह है कि अब नेहा को हार्दिक से भी ज्यादा तेज बताया जा रहा है। वायरल हो रहे है मीम्स को देख आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं।

