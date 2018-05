क्रिकेटर विराट कोहली ने दो दिन पहले अपने नए घर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। उनकी ये फोटो काफी सुर्खियों में रही। उन्होंने एक बार फिर रविवार को अपने नए घर की एक और फोटो अपने ट्विटर अकांउट पर शेयर की। हालांकी, विराट की पहले शेयर की गई फोटो में उस वक्त वह घर पर अकेले थे। अबकी बार उन्होंने जो तस्वीर डाली है उस फोटो में वो अपनी बैटरहॉफ अनुष्का के साथ नजर आ रहे हैं।

काम की व्यस्तता के चलते विराटा और अनुष्का अक्सर एक दूसरे से दूर रहते हैं। कई दिनों की जुदाई के बाद न्यूली मैरिड कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर साथ हैं। विराट पत्नी संग क्वॉलिटी टाइम बिताते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।

बता दें कि विराट और अनुष्का हाल में नए घर में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने यह घर मुंबई के plush apartment में खरीदा है।

विराट ने इससे पहले अपने नए घर की एक और फोटो शेयर की थी। उस फोटो में समुद्र का नजारा बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। इसके साथ ही उनके घर के सामने का दृश्य काफी लुभावना है। उनके घर की बालकनी से ली गई फोटो में बड़ी-बड़ी इमारतें, पेड़ और सनसेट का खूबसूरत सीन देखा जा सकता है। एक इंटरव्यू में विराट ने कहा, 'उन्हें ज्यादातर समय अपने घर में ही बिताना अच्छा लगता है। उन्हें अपने घर में जितना सुकून मिलता है उतना दुनिया के किसी कोने में नही।'

Where else would you wanna be when you have such a stunning view from home! 😇♥️ pic.twitter.com/u4LfeXmQ11