अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाई दरियादिली, ऐसे की मंबई पुलिस की मदद

इस समय पूरा देश कोरोना महामारी संकट का सामना कर रहा है, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। इस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर मदद के लिए आगे आए हैं। विराट ने इस बार मुंबई पुलिस के कल्याण के लिए अनुष्का शर्मा के साथ अपना योगदान दिया है। वही, दूसरी तरफ डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो लगातार इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए मुंबई पुलिस कल्याण के लिए 5-5 लाख रुपए की धनराशि दान की है। कोहली और अनुष्का इससे पहले भी प्रधानमंत्री केयर्स फंड और महाराष्ट्र राहत कोष में अपना अनुदान दे चुके हैं। विराट और अनुष्का ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड और महाराष्ट्र राहत कोष में दान की गई रकम का खुलासा अभी तक नहीं किया है।

Thank you, @imVkohli and @AnushkaSharma for contributing Rs. 5 lacs each towards the welfare of Mumbai Police personnel.

Your contribution will safeguard those at the frontline in the fight against Coronavirus.#MumbaiPoliceFoundation