पत्नी अनुष्का की फिल्म देख कर डर गए विराट, बताया सबसे अच्छी फिल्म

मुंबई। इस हफ्ते अनुष्का शर्मा की हॉरर जोनर की फिल्म 'परी' रिलीज हुई। अनुष्का और विराट की शादी के बाद अनुष्का की ये पहली फिल्म है जो सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई है। लंबे समय से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। ना सिर्फ दर्शक बल्कि खुद विराट कोहली भी फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म देखकर विराट कोहली ने भी टि्वटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विराट फिल्म देखकर काफी लगे। उन्होंने टि्वटर लिखा है,'पिछली रात 'परी' देखी, ये मेरी पत्नी का सबसे अच्छा काम है। पिछले कुछ समय से मैंने इससे बेहतर फिल्म नहीं देखी। बहुत डर भी लगा, लेकिन तुम पर गर्व है अनुष्का।'

Watched #Pari last night, has to be my Wife's best work ever! 🤩 One of the best films I've seen in a long time. Got quite scared but so very proud of you @AnushkaSharma ♥️